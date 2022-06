Difendere Lucca: “Sono 7 le mozioni di Barsanti votate dal centrosinistra in Consiglio comunale”

Difendere Lucca: “Sono 7 le mozioni di Barsanti votate dal centrosinistra in Consiglio comunale”

Lucca, 18 giugno – “Negli ultimi cinque anni la maggioranza di Raspini ha votato ben 7 mozioni proposte da Fabio Barsanti. Una dimostrazione del buon lavoro fatto dal nostro Consigliere comunale, che ha costretto anche il Pd a sostenerlo”, scrive così Difendere Lucca, gruppo consiliare di appartenenza di Barsanti.

“Fabio Barsanti è stato il consigliere comunale più attivo degli ultimi cinque anni – continua Difendere Lucca – con 170 atti fra cui 38 mozioni. Di queste il centrosinistra ne ha votate 7, dal baratto amministrativo al ricordo di Norma Cossetto, dalla rigenerazione culturale lucchese alle attrezzature sportive sulle Mura, dai caregiver per le persone disabili alla sanità”.

“La maggioranza di Raspini e del Pd ha quindi votato all’unanimità per dedicare una piazza alla martire istriana Norma Cossetto. Così come è stata d’accordo con Barsanti per salvare la destinazione sanitaria del Campo di Marte e lottare contro la politica dei tagli del governatore Pd Giani. Ma il Pd ha anche avvallato la proposta di Barsanti per il riconoscimento dei familiari che si occupano stabilmente di persone disabili o il piano museale proposto da Difendere Lucca per il rilancio della cultura lucchese, o ancora per usare lo strumento del ‘baratto amministrativo’ per remunerare i cittadini che si occupano del territorio”.

“Con questa attività in Consiglio – conclude Difendere Lucca – Fabio Barsanti è riuscito ad attuare parti del proprio programma del 2017 e ha costretto la maggioranza di Raspini a fare gli interessi della collettività, invece che i propri. Un bel passo avanti in una città gestita come cosa privata: ringraziamo quindi il nostro consigliere Barsanti”.