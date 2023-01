Difendere Lucca: sede aperta dal lunedì al venerdì, presenti anche assessori e consiglieri comunali Difendere Lucca: sede aperta dal lunedì al venerdì, presenti anche assessori e consiglieri comunali

I rappresentanti istituzionali di Difendere Lucca, a partire dai due assessori che fanno parte della giunta comunale guidata da Mario Pardini, saranno a disposizione settimanalmente di tutti i cittadini nella nuova sede di via Pisana 25.

“Con il nuovo anno si riparte ancora più determinati con tutte le nostre attività – si legge in una nota del movimento – e da questa settimana iniziano le aperture ufficiali della sede durante le quali i cittadini potranno venire a conoscerci o a segnalare i problemi del proprio territorio. È il nostro modo per continuare ad ascoltare i lucchesi”.

La sede sarà aperta tutte le mattine, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12,30, mentre ogni martedì pomeriggio, dalle 17 alle 19, saranno presenti i consiglieri comunali eletti (Lorenzo Del Barga, Andrea Barsanti e Giacomo Tosi). Fabio Barsanti, assessore allo Sport, alla Protezione Civile e alle Frazioni, sarà invece a disposizione di tutti i cittadini ogni mercoledì dalle 17 alle 19, mentre Mia Pisano, assessore alla Cultura e ai Musei, sarà presente ogni venerdì dalle ore 15 alle 17.

“Lo abbiamo sempre detto – spiegano Barsanti e Pisano – che avremmo evitato gli errori di chi ci ha preceduto. Il centrosinistra è stato per anni chiuso in una sorta di personale torre di avorio, distante dai cittadini e con la presunzione di avere la verità rivelata in tasca. Solo da un confronto continuo con gli abitanti del nostro territorio, recependo da loro segnalazioni, consigli e anche critiche, è possibile dare vita a un governo davvero partecipativo ed efficace della città. Ecco perché abbiamo deciso di metterci settimanalmente a disposizione nella sede del nostro movimento, in modo più informale di quanto possa avvenire nei palazzi comunali e comunque in aggiunta alla disponibilità a incontrare i lucchesi all’interno di essi”.