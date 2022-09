Difendere Lucca, sabato 1 ottobre raccolta alimentare in favore delle famiglie in difficoltà

Lucca, 30 settembre – Difendere Lucca comunica che sabato 1 ottobre avverrà la raccolta alimentare mensile in favore delle famiglie lucchesi in difficoltà. Appuntamento dalle ore 15 alle 17 in via della Chiesa 24 a Marlia.

“Raccogliamo generi a lunga conservazione come pasta, legumi, passata di pomodoro, olio, sale, farina, tonno e scatolame vario”, segnala Difendere Lucca. “Raccogliamo anche prodotti per l’igiene personale e alimenti per i bambini. Chi volesse aiutare la raccolta può contattarci al numero 327.3607777 o tramite mail a difenderelucca@yahoo.com, o sui nostri canali social”.