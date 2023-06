Difendere Lucca, sabato 1 luglio solidarietà e politica alla sede in via Pisana

Dalle 15:00 alle 17:00 prevista la raccolta alimentare mensile. Alle 18:30 bilancio di un anno di amministrazione con assessori e consiglieri comunali

Lucca, 28 giugno – Dopo il sostegno speciale agli alluvionati della Romagna, continua la raccolta alimentare mensile, con cui Difendere Lucca aiuta famiglie lucchesi in difficoltà. Il servizio, fornito gratuitamente dal movimento, avverrà come di consueto nella sede in via Pisana 25, a Sant’Anna, dalle ore 15.00 alle ore 17.00.

“Raccogliamo generi a lunga conservazione – scrive Difendere Lucca – come pasta, legumi, passata di pomodoro, olio, sale, farina, tonno e scatolame vario. Raccogliamo anche prodotti per l’igiene personale e alimenti per i bambini. Chi volesse aiutare la raccolta può contattarci al numero 327.3607777 o tramite mail a difenderelucca@yahoo.com , o sui nostri canali social. I nostri volontari sono a disposizione per il ritiro della donazione anche a domicilio”.

Sempre sabato, alle ore 18:30, la sede di Difendere Lucca si animerà per fare un bilancio del primo anno di governo della città. Gli assessori Fabio Barsanti e Mia Pisano, con il capogruppo in consiglio comunale Lorenzo Del Barga, illustreranno ai simpatizzanti le attività svolte in questo primo anno e illustrare i progetti futuri.