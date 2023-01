Difendere Lucca, partito il tesseramento 2023. Del Barga: “Sarà un anno di crescita”

Lucca, 30 gennaio – Oltre cento iscritti alla festa del tesseramento di Difendere Lucca, che si è svolta sabato scorso nella nuova sede di via Pisana 25. “Si tratta dell’apertura ufficiale del tesseramento 2023, che continuerà lungo l’anno. “Chi vuole sottoscrivere la tessera può farlo presso la nostra sede, contattandoci sui nostri canali social, al numero 327 3607777 o alla mail info@difenderelucca.it”.

Presenti assessori e consiglieri comunali del movimento, fra cui Lorenzo Del Barga, capogruppo in consiglio comunale: “Difendere Lucca è un movimento unico nel suo genere – spiega – che riesce a unire politica e volontariato, cultura e solidarietà, presenza sul territorio e nelle istituzioni, quantità e qualità”.

“Sarà un anno di crescita – continua Del Barga – e il movimento sarà chiamato alla prova definitiva di maturità. Abbiamo mantenuto tutte le promesse fatte ai nostri tesserati, dallo sviluppo di progetti concreti alla vittoria elettorale, e vogliamo allargare ancora di più le maglie e la forza di una comunità che ama Lucca con tutte le proprie energie”.

“Centro importante della nostra attività sarà la nuova sede in via Pisana 25 a Sant’Anna. La sede, aperta dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12:30, accoglie per tre pomeriggi a settimana anche i nostri assessori e consiglieri per incontri con i cittadini. A questa attività si affianca quella consueta sul territorio, che continuerà a rafforzarsi, così come l’attività in giunta e in consiglio comunale. Insomma – conclude Del Barga – il movimento Difendere Lucca è pronto a spiccare un altro balzo in avanti”.