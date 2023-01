Difendere Lucca festeggia la Befana il 6 gennaio a Sant’Anna

Lucca, 5 gennaio – “Arriva la Befana!”, si chiama così la festa che Difendere Lucca organizza per venerdì 6 gennaio, a partire dalle 16:30, presso la nuova sede in via Pisana 25 a Sant’Anna.

“Vogliamo celebrare questa tradizionale festa in modo semplice e comunitario. La Befana rappresenta il passaggio fra il vecchio e il nuovo anno – scrive Difendere Lucca – mettendo fine al periodo festivo. Ci prepareremo così agli impegni del nuovo anno appena iniziato, che ci vedrà impegnati su molti fronti”.