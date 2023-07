Difendere Lucca fa il bilancio di un anno dalle elezioni: “Già realizzati molti punti del nostro programma”

Lucca, 3 luglio – “Programma alla mano, abbiamo già realizzato molto di quanto promesso”, è questa la sintesi del bilancio di Difendere Lucca a un anno dalle elezioni. L’incontro, avvenuto preso la sede del movimento, ha visto la relazione del capogruppo in consiglio comunale, Lorenzo Del Barga e degli assessori Fabio Barsanti e Mia Pisano.

“Per fare un bilancio di questo percorso – hanno dichiarato – abbiamo deciso di partire dal nostro programma elettorale del 2022, cioè da quel patto su cui abbiamo raccolto l’impegno dei candidati e i voti degli elettori. Un programma pensato per cinque anni, ma che nelle nostre deleghe ha già avuto una realizzazione importante dopo il primo anno”.

“Il primo punto che abbiamo mantenuto è stato quello di suddividere cultura e sport in deleghe diverse: il centrosinistra le aveva invece unite sotto un unico assessore, insieme al turismo. Bene, possiamo dire subito che avevamo ragione: questi tre settori hanno subito anni di paralisi e questo primo anno di lavoro lo conferma”.

“Abbiamo poi creato la delega alle tradizioni storiche – ha detto Del Barga – e sviluppato “Lucca Historiae”, percorso stabile di investimento sulla storia di Lucca”. Attraverso infografiche per visualizzare quanto realizzato del programma, l’assessore Pisano ha rimarcato il rilancio del ruolo del Comune come promotore di percorsi culturali duraturi, che porteranno i loro frutti più maturi ne prossimi anni.

L’assessore Barsanti ha rilevato come l’impegno generale si sia mosso nel riallacciare i rapporti fra Comune e soggetti della società civile, per esempio incontrando la quasi totalità delle società sportive e rimettendole al centro dei progetti comunali. “Tutti i punti del programma 2022 sono stati avviati in modo importante, mentre nel prossimo futuro ci concentreremo molto sulle frazioni, sui cui stiamo lavorando per creare un settore autonomo a livello di uffici, per facilitare gli interventi sul territorio”.

“A questi risultati – conclude Difendere Lucca – vogliamo ricordare altre promesse mantenute, come l’apposizione delle targa dedicata alla nascita della Lucchese, il progetto del gattile e il ritiro della denuncia contro il Comitato San Concordio per le critiche alle scelte imposte dal Pd che hanno sfregiato il quartiere, e che rappresentano uno dei tanti frutti avvelenati che la nuova amministrazione si è trovata sul cammino”.