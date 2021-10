Difendere Lucca dopo l’escursione al Bargiglio: “Punto nodale del territorio lucchese”

Lucca, 11 ottobre – Sono stati una trentina i partecipanti all’escursione sul monte Bargiglio, organizzata domenica scorsa dal movimento Difendere Lucca, quarta tappa dell’iniziativa Riscoprire Lucca. “Si tratta di un punto nodale del territorio lucchese, da cui è possibile scorgere non solo Lucca e la Piana, ma anche la Garfagnana, la Val di Lima, Coreglia e l’Appenino, Pescaglia e Colognora”.

“Attraverso questa escursione – continua la nota – è stato possibile rendersi conto del perché la fortezza sul Bargiglio venisse chiamata “l’occhio di Lucca”: posta al centro del sistema di avvistamento della città, riusciva a dare informazioni su tutta la zona direttamente al palazzo del governo in centro storico”.