Difendere Lucca, domenica visita guidata al Museo della Zecca

Lucca, 14 maggio – Domenica 15 maggio il movimento Difendere Lucca organizza una visita guidata al Museo della Zecca, presso la casermetta San Donato sulle Mura. Per informazioni e prenotazioni contattare il numero 327.3607777 o scrivere a difenderelucca@yahoo.com. La visita fa parte del programma Riscoprire Lucca, con il quale Difendere Lucca vuole contribuire al ristoro della storia lucchese e del suo territorio

“La Zecca di Lucca è la più antica d’Europa. Fondata dai longobardi nel 650 – scrive Difendere Lucca – per secoli è stato l’ente che coniava la moneta cittadina. Attraverso le immagini raffigurate sulle monete è possibile ricostruire la storia della nostra città fino al 1843, anno in cui la zecca cesserà la propria attività”.