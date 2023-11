Difendere Lucca celebra il 4 novembre al Parco della Rimembranza di Mutigliano

Lucca, 4 novembre – Si è svolta stamattina la celebrazione della Vittoria della Prima guerra mondiale da parte di Difendere Lucca. Il luogo prescelto è stato il parco della Rimembranza di Mutigliano. Presenti anche consiglieri comunali e assessori del movimento.

“Come ogni anno abbiamo celebrato il giorno che ricorda la Grande guerra e la vittoria italiana. Un momento genetico della nostra Nazione – ricorda Difendere Lucca – costruito grazie al sacrifico di tanti connazionali e delle loro famiglie. Il parco di Mutigliano, terminato nel 1924, è il monumento più complesso del territorio comunale, costituito dal parco vero e proprio, dai viali della Rimembranza, dai cippi e da manufatti che collegano il parco all’attuale istituto agrario”.

“Si tratta di un patrimonio enorme che presto avrà un giusto restauro da parte del Comune. La storia di questo ‘monumento diffuso’ merita ulteriori approfondimenti, che coinvolgano anche l’attuale istituto agrario, nato come colonia agricola fondata dal lucchese Nicolao Brancoli Busdraghi per gli orfani dei contadini caduti in guerra”.