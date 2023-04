Difendere Lucca: attivo un nuovo servizio per la cittadinanza rivolto alle donne

Lucca, 7 aprile- Difendere Lucca ha attivato uno sportello di ascolto e consulenza legale, dedicato alle cittadine vittime di violenza. Il servizio è attivo ogni venerdì dalle 15 alle 17 presso la sede in via Pisana 25 a Sant’Anna.

“La nostra sede – afferma il movimento politico – vuole essere un punto di riferimento quotidiano per i lucchesi. Grazie alla disponibilità dei consiglieri comunali eletti con Difendere Lucca e degli assessori riusciamo a reperire segnalazioni, consigli e anche critiche di molti cittadini, nonché a dare supporto tecnico su tante problematiche con l’aiuto di professionisti”.

“Abbiamo potuto creare così vari sportelli – prosegue la nota – dalla raccolta alimentare alla consulenza energetica, e ora all’ascolto delle donne in difficoltà. Il servizio consente di avvalersi di una prima consulenza gratuita su temi legati al diritto di famiglia, alle problematiche femminili, nonché di dare un primo supporto per affrontare situazioni critiche”.

“Lo sportello è attivo ogni venerdì dalle 15 alle 17 presso la sede in via Pisana 25 a Sant’Anna – conclude Difendere Lucca – ed è raggiungibile anche via mail ( info@difenderelucca.it ) per ascolto, consulenza e tutela”.