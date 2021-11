Difendere Lucca: appuntamento sabato al mercato e a San Marco

Lucca, 19 novembre – Un sabato di appuntamenti sul territorio per il movimento Difendere Lucca, che sarà con il consigliere di opposizione Fabio Barsanti, che sarà la mattina al mercato ambulante di Piazzale Don Baroni e incontrerà nel pomeriggio i residenti del quartiere di San Marco.

“Dopo aver visitato diverse frazioni del comune e dopo aver effettuato sopralluoghi in alcuni quartieri della periferia – dichiara in una nota il movimento Difendere Lucca – abbiamo deciso di tornare, con il nostro consigliere, al mercato di Piazzale Don Baroni nella mattinata di domani, sabato 20 novembre”.

“Nel pomeriggio, invece – continua la nota – Fabio Barsanti incontrerà i residenti del quartiere di San Marco al bar “Viceversa” di via Jacopo della Quercia, a partire dalle 16:30. Un incontro per raccogliere segnalazioni, disagi o proposte da portare in consiglio comunale. Difendere Lucca, impegnata già da mesi su tutto il territorio comunale con cassettinaggi e diffusione dei propri servizi, dall’assistenza legale alla raccolta alimentare, invita i cittadini che ne avessero bisogno a rivolgersi al numero di telefono 3273607777 o a segnalare disagi e richieste sui nostri profili social”.