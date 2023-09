Difendere Lucca alla mostra dell’Aeronautica: “Finalmente un’esposizione all’altezza della storia dell’aviazione lucchese”

Lucca, 18 settembre – Si è svolta domenica la nona tappa di “Riscoprire Lucca”, progetto con cui Difendere Lucca punta a far conoscere o riscoprire fatti, luoghi e personaggi del territorio e della storia lucchese. Tema della giornata è stato la storia dell’aviazione lucchese, attraverso la visita alla mostra sul Centenario dell’Aeronautica militare, in corso alla Ex Cavallerizza di piazzale Verdi fino al 30 settembre.

“Quella dell’aviazione lucchese è una storia incredibile, fatta di personaggi, luoghi, mezzi e date – scrive Difendere Lucca – che incrociano in maniera importante il volo dell’aeronautica italiana e mondiale. Lucca ha lasciato il suo segno in ogni fase, firmando passaggi epocali della storia del Volo, che la sezione dedicata all’interno delle Ex Cavallerizza spiega bene”.

“La mostra sul Centenario infatti presenta, accanto alla sezione nazionale, una parte totalmente dedicata all’approfondimento del rapporto di Lucca con il Volo. Il lavoro promosso dall’assessorato alla Cultura e dall’assessore Mia Pisano va a colmare una lacuna imperdonabile”.