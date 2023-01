Difendere Lucca: al via la campagna tesseramento per il 2023

“Tesserarsi a Difendere Lucca – continua la nota – significa sostenere attivamente questo esperimento riuscito di civismo politico e culturale. Nella nuova sede del movimento presto inizieranno ulteriori attività gratuite, dai corsi di formazione al coworking. Per questo invitiamo tutti i cittadini a sottoscrivere il tesseramento e supportarci. L’appuntamento è sabato 28 Gennaio dalle ore 17.00 presso la nostra sede in Via Pisana 25 a Sant’Anna. Per chi ci vuole contattarci, può farlo tramite i nostri canali: sulla nostra pagina Facebook o tramite mail info@difenderelucca.it ”.