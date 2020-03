Dievito di transito per i veicoli a motore in via di Bonifica di Ponente a Piano di Conca

Limitazioni del traffico veicolare in via di Bonifica di Ponente a Piano di Conca. A seguito di una relazione tecnica del comando della Polizia Municipale che rileva come la strada “si presenza con fondo naturale molto dissestato” la stessa Muncipale con l’ordinanza numero 43 del 18 marzo ordina che sulla via di Bonifica di Ponente a Piano di Conca venga “istituito il divieto di transito ai veicoli a motore, eccetto residenti, proprietari frontisti, mezzi di pronto soccorso, pronto intervento, titolari di contrassegno invalidi, mezzi della nettezza urbana, mezzi agricoli e limite massimo di velocità a 10 chilometri orari.

