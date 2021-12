Dietro la cornice di un’opera: il restauro dei lavori di Paolo Biagetti

Dietro la cornice di un’opera: venerdì 17 dicembre l’incontro con i restauratori Del Muratore e Cigolotti

nel calendario delle iniziative sulla mostra Paolo Biagetti, pittore

Auditorium del Palazzo delle Esposizioni, ore 17, ingresso libero con green pass e mascherina. Segue visita guidata

Lucca, 15 dicembre 2021 – Dietro la cornice di un’opera: il restauro dei lavori di Paolo Biagetti. Appuntamento venerdì 17 dicembre 2021 alle 17 con il calendario di approfondimento della mostra retrospettiva “Paolo Biagetti, pittore”, aperta fino al 9 gennaio 2022 al Palazzo delle Esposizioni di Lucca (piazza San Martino, 7), curata da Alessandra Trabucchi e organizzata da Fondazione Banca del Monte di Lucca dalla Fondazione Lucca Sviluppo per valorizzare la figura di questo artista lucchese della seconda metà dell’Ottocento ed il suo contributo alla scena culturale ed artistica dell’epoca.

Alle 17 nell’auditorium del Palazzo delle Esposizioni, a ingresso libero, interverranno i restauratori che hanno lavorato su Biagetti: Marco Cigolotti parlerà de “Le pitture murali di Paolo Biagetti” e Laura Del Muratore di “P. come Policromia. Interventi di restauro di alcune opere di Paolo Biagetti”.

Laura Del Muratore, restauratore di Beni Culturali, ha lavorato su opere esposte in mostre a livello nazionale, ha acquisito vasta esperienza anche nel restauro di manufatti ceramici, sculture in terracotta policroma e policroma invetriata e manufatti lignei policromo-dorati. Opera nel settore della conservazione e restauro da oltre venti anni per Committenza Privata e Pubblica sotto l’alta sorveglianza della Soprintendenza. Nel suo intervento descriverà il restauro effettuato ad alcuni dipinti policromi opera del pittore Biagetti, approfondendo il confronto delle tecniche e dei materiali utilizzati nei supporti mobili, la particolarità dell’esecuzione pittorica originale e i metodi di conservazione attuati dallo stesso artista.

Marco Cigolotti, restauratore di Beni Culturali specializzato in superfici decorate dell’architettura e materiali lapidei, è insegnante di Arte e Immagine. Dal 1988 al 1996 ha svolto l’attività di pittore e grafico esponendo le sue opere in Italia e all’estero. Dal 1997 al 2019 ha eseguito, in proprio, lavori di restauro su opere d’arte di interesse storico artistico tutelate dal Mibac: tra i tanti, i restauri agli affreschi “Le storie di San Paolino” nella Chiesa di San Paolino a Lucca, lo stacco e la ricollocazione dell’affresco “Battesimo di Cristo” del XIV sec. nella chiesa dei Santi Giovanni e Riparata a Lucca, il restauro dell’affresco “Gesù in casa Levi” presente nella sala delle adunanze del Real Collegio di Lucca, il restauro dell’apparato pittorico presente nelle quattro vele del Transetto Nord della Cattedrale San Martino di Lucca. Il suo intervento partirà dalle tecniche pittoriche che venivano e vengono utilizzate per la realizzazione delle pitture murali spiegando evidenziando le differenze tra pittura ad affresco e pittura a secco, andando poi a esporre e mostrare le opere realizzate dal Biagetti su muro (quelle presenti nel catalogo).

Il prossimo ed ultimo incontro, sempre alle 17 nell’auditorium del Palazzo delle Esposizioni, è sabato 8 gennaio 2022 con Pio Enrico Ricci Bitti: “Varie forme di comunicazione”.

La mostra è aperta a ingresso libero, secondo le normative vigenti (green pass e mascherina), il giovedì e venerdì dalle 15,30 alle 19,30, il sabato e la domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15,30 alle 19,30. Per informazioni: www.fondazionebmluccaeventi.it, Facebook e Instagram: @palazzoesposizionilucca

