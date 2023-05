Diecimo si ribella, secco “NO” all’antenna vicino alla Pieve Millenaria

BORGO A MOZZANO – Uno striscione posizionato sulla via Ludovica a Diecimo annuncia ai passanti che gli abitanti del posto la “possibile istallazione” di un’antenna alta quasi 40 metri proprio non la gradiscono.

Appena appreso che alcune aziende di telefonia nazionale hanno individuato il parcheggio del camposanto di Diecimo per istallare un’antenna di telefonia di quinta generazione, alta più del campanile della millenaria Pieve, i cittadini si sono subito uniti in protesta per dire no a quello che definiscono uno scempio ambientale e non solo