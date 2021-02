Dichiarazione dell’Arcivescovo Paolo Giulietti: Ho appreso con estremo dolore la notizia dell’incidente mortale occorso al Sig. Leo Martinelli nell’oratorio di Nave.

<<Ho appreso con estremo dolore la notizia dell’incidente mortale occorso al Sig. Leo Martinelli nell’oratorio di Nave. Manifesto il mio cordoglio ai familiari, colpiti dalla perdita improvvisa di una persona cara e generosa. Sono vicino anche alla comunità parrocchiale, per la quale il Sig. Martinelli si prestava a numerosi servizi, e al caro don Claudio Ticcioni. In attesa che si chiarisca la dinamica dei fatti, invito tutti alla preghiera, perché non prevalgano disperazione e sfiducia: Leo è morto portando nel cuore il desiderio di operare il bene, di servire i fratelli, soprattutto i piccoli dell’oratorio; lo crediamo nell’abbraccio del Padre. Invito le centinaia di animatori e volontari dei nostri oratori a ricordarlo domani nella Messa. A tutti ripeto l’esortazione di San Paolo: “Non lasciamoci scoraggiare nel fare il bene”>>.