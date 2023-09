PISA, 20 settembre 2023 – Graziano Di Cianni, direttore della Diabetologia dell’Azienda USL Toscana nord ovest, è stato nominato nuovamente coordinatore della Commissione Regionale per le Attività Diabetologiche. L’organismo, previsto da una disposizione regionale fin dal 1989, comprende tutti i responsabili delle diabetologie territoriali e ospedaliere, con rappresentaze delle associazioni dei pazienti, dei medici di medicina generale e delle professioni mediche e si occupa, tra le altre cose, di definire i percorsi assistenziali del paziente diabetico.

“La Commissione Diabetologica Regionale – spiega il direttore Graziano Di Cianni – è un organismo importante chiamato a disegnare l’organizzazione dell’assistenza diabetologica a livello regionale ed assume un ruolo particolarmente utile in questo periodo di grandi trasformazioni nelle modalità di assistenza delle cronicità. Tra le sue competenze abbiamo anche l’elaborazione, acquisizione e valutazione dei dati del Registro Regionale con predisposizione degli interventi correlati, la definizione di procedure per il controllo di qualità dell’azione con verifica dei risultati e l’assunzione delle iniziative necessarie per assicurare l’omogeneità dell’offerta su tutto il territorio regionale. Da qui passa la definizione della sanità del futuro prossimo”.

Ancora una volta l’Azienda USL toscana nord ovest si trova a sottolineare un importante riconoscimento nei confronti di uno stimato e apprezzato professionista che da circa due anni ricopre anche il ruolo di presidente nazionale dell’Associazione Medici Diabetologi (Amd). Di Cianni da tempo sta lavorando alla realizzazione di un rete aziendale di servizi a disposizione della popolazione diabetica. Questo lavoro viene così riconosciuto a livello regionale nella decisione espressa dall’Organismo Toscano Governo Clinico (Otgc) a firma del direttore, dottor Federico Gelli e del Coordinatore, dottor Stefano Grifoni. L’esperienza maturate e sviluppate a livello aziendale potranno essere messe a disposizione per definire quelli che saranno gli standard di prevenzione e cura di una patologia che purtroppo sta facendo registrare numeri in forte crescita.

In foto il dottor Graziano Di Cianni.