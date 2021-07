Di quale libertà parlano, esattamente, coloro che sono scesi in piazza al fianco di Casapound e di saluti romani?!

La libertà di non vaccinarsi, in questo momento, è la libertà di contribuire a non rallentare la pandemia (questo discorso, ovviamente, non vale per chi ha fragilità o patologie che gli impediscono la vaccinazione).

È una libertà egoistica, di generica opposizione a strumenti governativi che mirano a sconfiggere il virus. È una libertà fine a se stessa che se, come recitava qualcuno ieri, mirasse alla presa di Palazzo Chigi, quale strategia adotterebbe per sconfiggere il virus?