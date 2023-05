DI NUOVO IN FUNZIONE I FONTANELLI DELL’ACQUA DI CAPANNORI E LAMMARI DOPO L’INSTALLAZIONE DI NUOVE STRUTTURE

Da ieri (venerdì) sono tornati in funzione i fontanelli pubblici dell’acqua situati al parco di Capannori e nell’area di fronte alla scuola primaria di Lammari che sono stati sostituiti con due nuove strutture più belle e più funzionali che riportano anche il logo del Bicentenario del Comune e la scritta ‘Via dell’acqua’.

“Con questa operazione – spiega l’assessore all’ambiente, Giordano Del Chiaro, che si è recato al nuovo fontanello di Lammari insieme al consigliere comunale Guido Angelini, dove erano presenti anche alcuni alunni della scuola primaria di Lammari – abbiamo voluto riqualificare questi due punti di erogazione di acqua molto utilizzati dai cittadini, in funzione da diversi anni, attraverso la sostituzione dei casottini esistenti con nuove strutture più moderne e funzionali per garantire un sempre migliore servizio di erogazione. I fontanelli, così come le fonti della Via dell’acqua, svolgono un ruolo importante per la riduzione dell’utilizzo delle bottiglie in plastica, a favore di recipienti riutilizzabili, come quelli in vetro, e per questo invito i cittadini ad utilizzarli”.

In concomitanza con la sostituzione dei due fontanelli è cambiato anche il gestore incaricato della manutenzione quotidiana dei due punti di erogazione.

I fontanelli continueranno ad erogare acqua liscia gratuitamente ed acqua refrigerata o gassata ad un costo molto contenuto, ovvero 10 centesimi al litro che diventano 7 se ci si dota di una apposita scheda prepagata. Nei prossimi giorni saranno resi noti i nomi degli esercizi pubblici dove potrà essere acquistata la nuova tessera.