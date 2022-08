Di NOTE in NOTTE

L’ Associazione Culturale Lera è lieta di invitarvi al suo primo evento di inaugurazione e presentazione.Mercoledì 3 Agosto 2022 dalle ore 21.00Presso Via dei Pieroni 3, Gragnano,Capannori.In un Palcoscenico a cielo aperto metteranno in scena le loro opere liricheRoberto Colombini e Giovanni Berdondinicon la partecipazione di Danilo Pastorecontrotenore e talento del palcoscenico lirico Italiano ed Europeo.il concerto dal vivo di Alfredo Marasti e Francesco Sgro, cantautori italiani emergenti che presenteranno rispettivamente i loro nuovi album.Tutto incorniciato dall’ esposizione della mostra di pittura e scultura degli artisti:Jitka Pluchova – Souckova, Michaela kasparova, Lustro.La partecipazione di Samantha Cesaretti Founder dell’ Associazione Sentieri di Felicità, con la loro mostra fotografica.Presentatore della serata il poliedrico artista e musicista Nicola Gonzo Grisafi.Open Bar gestito dal Bar L’Aurora, storico caffè del centro di Lucca.L’ evento è aperto a tutti, vi aspettiamo numerosi.Vi ringraziamo per la vostra attenzione.