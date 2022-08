«DI MERCOLEDI’» – CHIARA FOSSOMBRONI PARLA DEL SUO ROMANZO ‘SA’ID LA RISPOSTA SEI TU’

Riprende la rassegna ‘Di mercoledì: scrittori e lettori sulla terrazza di Villa Argentina’, con la presentazione del libro ‘Sa’id la risposta sei tu’ di Chiara Fossombroni (edito da Scatole Parlanti), che sarà al centro dell’incontro in programma il 24 agosto alle 17, quando l’autrice ne dialogherà con Monica Zoe Innocenti.

‘Sa’id – La risposta sei tu’ è la prima pubblicazione della Fossombroni. In un periodo storico in cui riuscire ad avere un figlio è diventata una difficile conquista, in molti casi utopia, Chiara si trova ad affrontare vicissitudini ed eventi personali che la portano a rinunciare al sogno della maternità: un matrimonio perfetto nel quale si sente sempre più stretta, un’indole libera, la curiosità verso il mondo e l’impegno ambientale e politico, l’avvicinamento a Medjugorje, fino all’incontro che le stravolge la vita. Oltrepassando la disperazione generata da questo senso di ingiustizia, Chiara scopre che quell’amore che ha cercato invano per anni è lì ad aspettarla.

Chiara Fossombroni è nata nel 1974 a Firenze, dove si è laureata in Scienze politiche. Consigliera dal maggio 2019, impegnata in attività volte alla salvaguardia della Terra, ha fondato nel 2018 l’associazione Insieme per l’Ambiente, di cui è presidente e con la quale si occupa di divulgare la cultura del rispetto per l’ambiente.

L’ingresso all’incontro è libero fino al raggiungimento della capienza massima della sala.

L’accesso alla Villa è consentito nel rispetto delle vigenti normative in materia di contrasto alla diffusione del Covid-19.

Per informazioni si può telefonare dal mercoledì al sabato (9:30-13:30) e il mercoledì e venerdì anche dalle 14:30 alle 18:30, al numero 0584-1647600.

Gli eventi a Villa Argentina sono organizzati dal Comitato per la valorizzazione di Villa Argentina, formato dalla Provincia di Lucca, Comune di Viareggio, Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio di Lucca e Massa Carrara.

Villa Argentina è visitabile, inoltre, nei giorni feriali, dal mercoledì al sabato dalle 9:30 alle 13:30 e il mercoledì e venerdì anche in orario pomeridiano, dalle 14:30 alle 18:30, nel rispetto delle disposizioni vigenti anti-Covid e salvo concomitanza con celebrazioni di matrimoni o unioni civili. Per i gruppi, invece, è necessaria la prenotazione.