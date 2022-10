Di Mercoledì: a Villa Argentina il 19 ottobre Giulia Ponsi presenta il suo romanzo ‘La ragazza che aveva sete

«DI MERCOLEDI’» – L’ESTATE ‘AL LIMITE’ DI UNA RAGAZZA DI 17 ANNI IMMERSA NELLA MOVIDA VIAREGGINA,



Nuovo appuntamento con la rassegna ‘Di mercoledì: scrittori e lettori sulla terrazza di Villa Argentina’: il 19 ottobre, a partire dalle 17, come sempre a ingresso libero, la scrittrice Giulia Ponsi presenterà il suo nuovo libro ‘La ragazza che aveva sete’ (ed. Porto Seguro), dialogando con Romano Cima.

‘La ragazza che aveva sete’ si svolge a Viareggio, nell’estate del 1997: Giulia ha 17 anni ed esce con il suo gruppo di ‘amiche disgraziate’, Paola, Roxy e Selene. Un giorno incontra Luca e nasce un folle amore platonico mai corrisposto che sarà la rovina della protagonista, spingendola ad abusare di alcol. L’estate di 4 ragazzine, riassunta in poche righe: abbuffate alcoliche, vomitate, svenimenti, risse, incidenti di motorino, ricoveri in ospedale, coma etilici.

Sullo sfondo gli Anni Novanta, la movida viareggina, le feste sulla spiaggia, i bagni notturni in mare.

L’autrice scrive ‘La ragazza che aveva sete’ per raccontare la sua esperienza, per sensibilizzare i giovani su questa droga legale, troppo spesso sottovalutata, per aiutare chi è in difficoltà, oltre ad offrire una riflessione sull’adolescenza, sulla solitudine di quel particolare periodo e sulla voglia di cambiamento.

Giulia Ponsi è nata a Viareggio nel 1980, si è diplomata al Liceo Classico ‘Carducci’ di Viareggio e ha frequentato la Scuola per interpreti e traduttori a Pisa. Ha vissuto due anni a Londra per poi trasferirsi definitivamente a Milano, dove risiede dal 2005. Attualmente lavora in ambito pubblicitario, come figurante in spot televisivi: tra i suoi ultimi lavori la campagna ‘Motivi – made on me’; lo spot Mercedes per Guidicar e la campagna fotografica #gliocchidiconotutto, scattata da Settimio Benedusi.

L’ingresso all’incontro è libero fino al raggiungimento della capienza massima della sala.

L’accesso alla Villa è consentito nel rispetto delle vigenti normative in materia di contrasto alla diffusione del Covid-19.

Per informazioni si può telefonare dal mercoledì al sabato (9:30-13:30) e il mercoledì e venerdì anche dalle 14:30 alle 18:30, al numero 0584-1647600.

Gli eventi a Villa Argentina sono organizzati dal Comitato per la valorizzazione di Villa Argentina, formato dalla Provincia di Lucca, Comune di Viareggio, Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio di Lucca e Massa Carrara.