Di Marzo il bel piedino va scalzo, dice il proverbio.



Infatti in questo mese si abbandonavano le scarpe per cominciare ad andare scalzi, soprattutto i più giovani ( e’ bel pinèn)…inoltre, dal primo marzo si tendeva a non riscaldare più il letto con il “Il prete”: ormai l’inverno era finito.