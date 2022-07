“Dessert proteico fatto in casa – Solo 68 kCal e pronto in 5 minuti: merenda senza sensi di colpa

Questi i soli ingredienti che utilizzeremo per la ricetta. Per preparare il budino proteico bisogna unire in un pentolino l’acqua con gli albumi e poi portare a ebollizione senza mai dimenticare di girare. Cuocere per circa 2 minuti e poi inserire tutto all’interno di un semplice frullatore. A questo punto aggiungete stevia (il dolcificante) e il cacao in polvere. Si dovrà ottenere una crema liscia. Quando si è raggiunta la giusta consistenza allora si potrà coprire tutto con pellicola alimentare e si potrà riporre in frigo. Per raggiungere la consistenza ideale dovrà rimanere in frigorifero per circa 3 ore ma dipende anche dalla tipologia di frigo e dai gusti. L’importante è che abbia la giusta consistenza perché se non si raffredda al punto giusto si rischia di mangiarlo liquido!”

