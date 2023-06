Dessert di stagione: le ciliegie cotte nel vino.

Anche quest’anno pubblico l’antica ricetta delle ciliegie cotte nel vino. Per un chilo di ciliegie: lavarle e snocciolarle, metterle in una casseruola e aggiungere un bicchiere d’acqua e uno e mezzo di vino rosso, 4/5 cucchiai di zucchero, una scorza di limone non trattato e cannella a piacere.

Cuocere a fuoco basso per un’oretta, finchè il sugo non si restringe, poi lasciarle raffreddare e servirle come dessert.