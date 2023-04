Deraglia treno merci a Firenze, Italia divisa in due e forti ritardi

È ancora sospesa la circolazione tra Firenze e Bologna, dopo l’incidente ferroviario della scorsa notte nella stazione di Firenze Castello dove un carro del treno merci è uscito dai binari. A quanto si apprende da Trenitalia i treni Alta velocità, InterCity e regionali possono subire ritardi fino a 180 minuti, instradamenti sul percorso alternativo, cancellazioni e limitazioni di percorso.

È attivo il servizio sostitutivo con bus tra Firenze e Prato.

Il deragliamento ha provocato l’abbattimento di elementi della ferrovia, tra cui pali e tralicci che sorreggono i cavi che erogano l’alimentazione elettrica ai treni e alla linea.

I tecnici di Rfi stanno lavorando alla riparazione ma, si fa sapere, servirà tempo per ripristinare la linea nel tratto fra Firenze Castello e Prato. Sempre secondo quanto si apprende, il convoglio che ha subito il deragliamento fa parte di una azienda logistica esterna al gruppo Fs e trasporta un carico di container.

Rete ferroviaria italiana (Rfi) ha precisato che l’incidente ha provocato danni ma nessun ferito.

L’incidente che si è verificato a Firenze sta creando disagi anche alla stazione Termini di Roma con centinaia di passeggeri, molti pendolari, bloccati sulle banchine per il traffico ferroviario paralizzato.

Un treno Intercity Milano-Salerno è rimasto fermo dalle 2.30 della notte scorsa con 160 persone a bordo che non possono essere evacuati perché il convoglio è fuori dalla banchina. Lo si apprende dalla polizia riguardo a conseguenze del deragliamento. L’Intercity è un Milano-Salerno che non è coinvolto nell’incidente né ha riportato danni ma si è dovuto fermare nella piccola stazione di Zambra, vicino a Sesto. Sono in corso procedure di soccorso della polizia.