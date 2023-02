DENUNCIATO DALLA POLIZIA PER RESISTENZA E MINACCIA

intorno alle 14.30 una collega fuori servizio notava all’ingresso del San Luca (non lato pronto soccorso) un italiano del 64 (pregiudicato) particolarmente agitato probabilmente sotto effetto di alcol.

Quando stava per accedere nell’atrio è stato bloccato dalla collega fuori servizio prima e dal personale di Volante poi.

Condotto in Questura è stato denunciato per resistenza e minaccia.