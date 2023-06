Demollari va ko alla prima ripresa

LONDRA – Nulla da fare per Marvin Demollari sconfitto per ko alla prima ripresa dal britannico Mark Chamberlain che conserva il titolo europeo dei pesi leggeri. Dopo due atterramenti quasi allo scadere del primo round l’angolo ha gettato l’asciugamano evitando al pugile lucchese una punizione ancora più severa

C’era grande attesa per il match che ha visto impegnato alla York Hall di Londra il pugile lucchese Marvin Demollari nella sfida al campione europeo dei pesi leggeri Mark Chamberlain. Ed anche se si sapeva che quella contro il britannico sarabbe stata una sfida quasi proibitiva per il il campione italiano nessuno, si aspettava un epilogo del genere. Dopo un inizio match piu’ o meno pari la prima ripresa è diventata devastante per il lucchese che ha vacillato sotto i colpi di Chamberlain. Un pugno portato chiaramente alla nuca e un gancio andato a segno bel oltre il break dell’arbitro, hanno fatto il resto. Poco importa che il campione continentale sia stato richiamato ufficialmente per le evidenti scorrettezze. La differenza di altezza e quindi di allungo e i colpi arrivati a segno avevano ormai disorientato demollari che con grande coraggio è sempre rimasto in piedi. Poi ci hanno pensato il suo angolo gettando l’asciugamano e l’arbitro interrompendo il match a porre fine a quello che era ormai un combattimento impari. Un ko rapidissimo che fa male per un fighters come Marvin Demollari soprattutto perche’ al cospetto di una pugile agile e tecnicamente fortissimo come Chamberlain l’italiano avrebbe voluto poter mettere il cuore e la solidita’ atletica portando il match avanti nelle riprese.

fontenoitv