Demolito l’ex Pierotti: salvato l’antico telaio del primo Novecento

PIETRASANTA – E’ stato abbattuto l’edificio pericolante dell’area ex Pierotti: la ditta incaricata dei lavori è riuscita a salvare un antico macchinario per la lavorazione del marmo rinvenuto all’intervento del vecchio laboratorio. L’obiettivo è lasciarlo alla comunità.

L’ex Pierotti sulla via Aurelia non c’è più. Di prima mattina è stato abbattuto l’edificio, chiuso e abbandonato 30 anni fa, che da allora dà il benvenuto a Pietrasanta. Come da ordinanza, la porzione di fabbricato tra la Statale e via del Castagno – parzialmente crollato lo scorso novembre e dichiarato pericolante – è stata demolita.

La destinazione di quell’area – in mano al Tribunale a seguito di un fallimento – ad oggi è quella di ospitare negozi, uffici o attività. Ma intanto quel vecchio laboratorio di marmo dal quale nel ‘900 sono stati forgiati decori di chiese e palazzi in giro per il mondo, ha lasciato a sorpresa in eredità un antico telaio per la lavorazione della pietra.

Il telaio per almeno un mese resterà lì, visibile dalla nuova rotatoria. La Karpman ha intenzione di donarlo al Comune o ad altri soggetti pubblici per far sì che rimanga in esposizione in città.