DEMOLITO IL PONTE DELLA TAMBURA – MENESINI: ‘LA NUOVA TAMBURA TIENE CONTO DELLA SICUREZZA E DEL VALORE PAESAGGISTICO’

Si è svolta come previsto la demolizione controllata del Ponte della Tambura a Vagli: nella tarda mattinata di oggi (sabato 5 novembre) delle microcariche esplosive sono state fatte brillare per demolire l’infrastruttura oramai obsoleta e di conseguenza non più in sicurezza.

«Oggi abbiamo compiuto il primo passo verso la realizzazione del nuovo ponte – commenta il presidente della Provincia, Luca Menesini, presente alla demolizione assieme al vicepreisdente Nicola Conti e al consigliere provinciale Andrea Carrari, titolare della delega per la viabilità in Garfagnana e, per la parte tecnica, l’ing. Pierluigi Saletti, responsabile del settore –. Il Ponte della Tambura che collega Vagli di Sotto a Vagli di Sopra, era un’opera degli Anni Cinquanta, realizzata su progetto dell’ingegner Riccardo Morandi – prosegue Menesini – ma era arrivato al termine della sua vita. Attente e approfondite analisi, effettuate nel 2020, hanno evidenziato come un intervento risolutivo dovesse passare per la realizzazione di una nuova infrastruttura che sarà esteticamente simile a quella realizzata negli anni ’50. Nel progettare il nuovo ponte, infatti, oltre alla sicurezza che per la Provincia resta un obiettivo di primaria importanza, abbiamo, infatti, tenuto conto del valore paesaggistico dell’infrastruttura, divenuta nel tempo un elemento caratterizzante della valle».

Il cantiere è stato aperto dalla ditta affidataria ‘Vando Battaglia costruzioni srl’ tra fine settembre e i primi giorni di ottobre e i lavori – che secondo capitolato di appalto dureranno 12 mesi – avranno un costo di 2,8 milioni di euro, interamente coperti da risorse provenienti dal Ministero delle Infrastrutture e mobilità sostenibili

Il progetto del nuovo ponte è stato redatto dall’ing. Massimo Viviani e prevede interventi radicali di ricostruzione e messa in sicurezza della struttura con caratteristiche funzionali e prestazioni superiori al precedente. Il nuovo Tambura vedrà l’utilizzo di acciaio con la stessa forma e dimensione della struttura esistente e il progetto risponde anche all’esigenza di prevedere una corsia per il passaggio ciclo-pedonale per il miglioramento della fruibilità degli utenti locale e la valorizzazione del cicloturismo.