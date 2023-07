Delitto diplomatico – Il libro del giornalista Fausto Biloslavo

Delitto diplomatico – Il libro del giornalista Fausto Biloslavo

sull’uccisione dell’Ambasciatore Luca Attanasio a Parliamone in Villa

Sul palco, il giornalista Mediaset, inviato di guerra Angelo Macchiavello

e il padre dell’Ambasciatore Salvatore Attanasio

Lunedì 31 luglio ore 18.00 Giardino dei lecci

Ingresso libero. Prenotazione 0584 787251

Il decimo appuntamento della rassegna Parliamone in Villa di Villa Bertelli a Forte dei Marmi, in programma lunedì 31 luglio alle 18.00 nel Giardino dei lecci, avrà come protagonista il libro Delitto diplomatico, scritto dal giornalista, inviato di guerra, Fausto Biloslavo, con Matteo Giusti, Stefano Piazza e Antonella Napoli, con la prefazione di Toni Capuozzo, dove gli autori hanno ripercorso le tappe di un fatto drammatico e doloroso, rimasto impresso nella memoria di tutti: la morte dell’Ambasciatore Luca Attanasio, del carabiniere Vittorio Iacovacci e dell’autista Mustapha Milambo, avvenuta il 22 febbraio 2021 in Congo. Biloslavo, che deve partire proprio lunedì per l’Africa, dove lo attende un reportage sulla situazione dei migranti, lascerà il suo posto sul palco al collega Mediaset Angelo Macchiavello, che insieme al padre dell’Ambasciatore ucciso, Salvatore Attanasio, sarà intervistato da Enrico Salvadori, che conduce gli incontri della rassegna. Biloslavo, comunque, interverrà alla presentazione di Villa Bertelli dall’Africa via telefono.

La vicenda della morte del diplomatico e delle successive indagini è stata molto discussa. Le sei persone accusate dell’omicidio sono state condannate all’ergastolo la primavera scorsa da un tribunale congolese. Il capobanda è ancora latitante. Una pubblicazione, a più mani, intende onorare la memoria di chi è stato ucciso e soprattutto a non far scemare l’attenzione mediatica e della politica su un caso ancora aperto e doloroso, dove la verità nonostante la sentenza di condanna pare ancora lontana. All’insabbiamento del governo di Kinshasa e all’impotenza delle Nazioni Unite hanno fatto da contraltare le indagini di un gruppo di giornalisti italiani d’eccellenza. Tra questi Fausto Biloslavo autori di reportage da tutti gli scenari di guerra. Dall’ex Jugoslavia alla Cecenia, dall’Afghanistan all’Iraq prima di arrivare ai giorni nostri con il conflitto in Ucraina, che ha visto Biloslavo subito in prima linea con servizi girate sotto i bombardamenti per tv e giornali. Nel libro sulla vicenda di Luca Attanasio sono presenti anche le testimonianze dei parenti delle vittime. “Noi aspettiamo ancora la verità”: Salvatore, padre dell’ambasciatore Luca Attanasio ucciso nell’attentato ha commentato così la notizia delle condanne all’ergastolo. Lui non crede all’idea di un tentativo di rapimento e spera che il processo che si tiene in Italia nei confronti di due funzionari del Pam (Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite) possa far emergere la verità. “Penso che il nostro Paese – dice papà Attanasio – debba pretendere la verità perché Luca era il suo ambasciatore”. L’incontro di lunedì 31 luglio alle 18 sarà ripreso dalle telecamere di Noi Tv e riproposto in differita dall’emittente. Radio Bruno Toscana è la radio ufficiale di “Parliamone in villa”.