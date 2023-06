Del Monte Ristorazione apre le porte giovedì 22 giugno dalle 9,30 alle 12

L’Open Day consentirà agli interessati di vedere da vicino tutta l’eccellenza aziendale:

dalla scelta dei fornitori alla preparazione dei pasti fino agli aspetti logistici

Lucca, 16 giugno 2023. Un’intera mattinata per toccare con mano la qualità firmata Del Monte Ristorazione, da sempre attenta a garantire il piacere di un piatto sano sulle tavole delle mense scolastiche, aziendali e sanitarie. È questa l’occasione che la società, che fa parte del Gruppo Giannecchini, intende promuovere attraverso uno speciale Open Day, con lo scopo di approfondire tutte le fasi del lavoro che l’azienda svolge quotidianamente con cura, attenzione e senso di responsabilità.

I pilastri su cui si fonda, infatti, non sono solo gusto, benessere e sostenibilità, ma anche trasparenza e chiarezza dell’operato. Ecco perché, giovedì 22 giugno dalle 9,30 alle 12, la Del Monte Ristorazione aprirà le porte della sua sede in via di Tiglio 1697 a San Filippo, per offrire ai partecipanti un momento di condivisione.

Dalla scelta dei fornitori alla preparazione dei pasti fino agli aspetti legati alla logistica: sarà possibile, visitando un centro cottura, vedere da vicino tutto il processo che sta alla base della preparazione dei pasti, cucinati e consegnati grazie alla scelta di materie prime fresche e prevalentemente del territorio, all’esperienza di chef qualificati e a un’organizzazione precisa e capillare. Tutta l’eccellenza, che ha permesso alla Del Monte Ristorazione di diventare un punto di riferimento nel territorio, sarà al centro dell’Open Day che consentirà di valorizzare l’impegno aziendale, accrescere la consapevolezza nei consumatori e soddisfarne eventuali curiosità.

Perché l’evento possa svolgersi nel migliore dei modi, nel rispetto delle normative vigenti, è previsto un numero limitato di partecipanti. Per questo, è necessario comunicare in anticipo la propria adesione prenotandosi tramite email all’indirizzo eventi@delmonteristorazione.it.

