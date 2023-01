Del Greco (PD): “Bene lo spegnimento anticipato delle Mura come avevamo proposto a ottobre”

La consigliera comunale Silvia Del Greco (Partito Democratico) interviene sulla decisione dell’amministrazione di anticipare lo spegnimento delle luci del paramento delle Mura.

“A ottobre scorso – commenta la consigliera Del Greco – avevo presentato in consiglio comunale, insieme ai colleghi di opposizione, una mozione che poneva l’attenzione proprio sul drammatico aumento dei costi dell’energia, che avrebbe investito in prima persona proprio il Comune. In quella sede avevo proposto di spegnere l’illuminazione di insegne e monumenti come azione a favore del risparmio energetico. La mozione era stata approvata all’unanimità”.

“È notizia di ieri – continua – la decisione dell’amministrazione di spegnere l’illuminazione del paramento esterno delle Mura cittadine, in seguito agli ingenti rincari che l’Ente dovrà affrontare. Credo sia un primo passo avanti sul tema, dal quale potranno discenderne altri da valutare anche in sede di consiglio comunale”.