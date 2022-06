Del Barga (Difendere Lucca): “La storia delle mura di Lucca deve avere uno spazio adeguato”

Lucca, 3 maggio – “La storia di Lucca deve essere rimessa al centro delle politiche culturali della città, a cominciare dalle Mura”, commenta così Lorenzo Del Barga, capolista di Difendere Lucca. La lista, che fa parte della colazione a sostegno di Fabio Barsanti a sindaco, negli anni si è fatta conoscere per varie iniziative culturali e di ristoro della storia lucchese e dei suoi personaggi.

“Le mura di Lucca sono un’opera unica nel suo genere. Non esistono in tutta Europa altre mura ‘alla moderna’ di queste dimensioni e così conservate. Questo valore oggettivo – continua Del Barga – si unisce al loro essere il più importante monumento della città e il loro emblema. Nonostante questo sono poco valorizzate da un punto di vista culturale e tante informazioni legate ad esse sono conosciute poco o niente”.

“Conoscere le Mura e la loro storia come opera difensiva – prosegue il capolista di Difendere Lucca – diventa importante per ogni lucchese, e fondamentale per far conoscere nel mondo la loro unicità. Tutto questo però al momento è portato avanti solo da associazioni di appassionati, troppo poco supportati dal Comune”.

“Con Fabio Barsanti vogliamo valorizzare questo patrimonio – conclude Del Barga – sostenendo le associazioni, supportando le ricerche dei tanti documenti presenti negli archivi e trovando spazi adeguati per esporre la storia delle Mura. Le ricostruzioni delle armi di difesa hanno bisogno di spazio, mentre oggi sono confinate in pochi metri quadri. Il luogo migliore è probabilmente all’interno delle Mura stesse: se saremo maggioranza ne studieremo subito la fattibilità”.