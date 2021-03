Decreto Sostegni, online i moduli (e le istruzioni) per ottenere il contributo. Si parte il 30 marzo – di Massimo Tarabella

Decreto Sostegni, online i moduli (e le istruzioni) per ottenere il contributo. Si parte il 30 marzo – di Massimo Tarabella

Da oggi i beneficiari dei contributi a fondo perduto previsti dal decreto Sostegni possono trovare on line il modello e le istruzioni per richiedere gli aiuti a fondo perduto. I soggetti richiedenti sono i titolari d’impresa, arte e professione e di reddito agrario, titolari di partita Iva residenti o stabiliti nel Territorio dello Stato, che nel secondo periodo di imposta precedente al periodo di entrata in vigore del decreto (per la gran parte dei soggetti si tratta dell’anno 2019) abbiano conseguito un ammontare di ricavi o di compensi non superiore a 10 milioni di euro, causa pandemia.

Due sono le condizioni essenziali di accesso al contributo:

1) aver conseguito nel 2019 ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro;

2) aver registrato nel 2020 un calo mensile medio del fatturato e dei corrispettivi rispetto al 2019 di almeno il 30%.

La domanda va compilata online su apposito modulo da presentare a partire dal 30 marzo 2021 e non oltre il 28 maggio 2021. Il contribuente potrà avvalersi degli intermediari che ha già delegato per il suo Cassetto fiscale o per il servizio di consultazione delle fatture elettroniche e sarà possibile accedere alla procedura con le credenziali Spid, Cie o Cnsoppure Entratel dell’Agenzia.

Per ogni domanda, l’Agenzia Entrate farà le verifiche e rilascerà delle ricevute al soggetto che ha trasmesso l’istanza. In caso di esito positivo, le Entrate comunicheranno l’avvenuto mandato di pagamento del contributo (o il riconoscimento dello stesso come credito d’imposta nel caso di tale scelta) nell’apposita area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” – sezione “Contributo a fondo perduto – Consultazione esito”, accessibile al soggetto richiedente o al suo intermediario delegato.

Il contributo sarà accreditato direttamente sul conto corrente indicato nella richiesta o, a scelta irrevocabile del contribuente, potrà essere utilizzato come credito d’imposta in compensazione