Decoro Urbano – Si invita la cittadinanza a fare attenzione agli orari in cui verranno effettuati gli spazzamenti

L’Amministrazione Comunale invita la cittadinanza al rispetto dell’Ordinanza di P.M. n. 216 del 16/06/2014, ponendo massima attenzione alle indicazioni che riportano giorni e orari di pulitura delle strade, al fine di realizzare un miglioramento del decoro urbano consentendo l’esecuzione dello spazzamento meccanico da parte della Società ERSU SPA. Il non rispetto della suddetta Ordinanza, comporterà l’elevazione delle sanzioni previste. Si tratta di un provvedimento necessario per porre in essere uno degli obiettivi prioritari di questa amministrazione, sulla base delle indicazioni che in campagna elettorale sono state raccolte in tutte le località del comune, facendo si che si accresca anche la consapevolezza che il decoro urbano si pone come un sistema di valori che fa riferimento ad un patrimonio collettivo da valorizzare e preservare.