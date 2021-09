Decoro urbano: si conclude venerdì il lavaggio dei marciapiedi in marmo di Seravezza e Querceta iniziato ai primi del mese

Proseguono gli interventi di lavaggio manuale dei marciapiedi e delle aree pedonali in marmo nei centri urbani di Querceta e Seravezza predisposti dall’Amministrazione comunale. Si tratta di manutenzioni di routine regolarmente svolte in questi anni (ad eccezione del 2020, causa pandemia) con il supporto della struttura operativa di Ersu spa. I lavaggi, iniziati lunedì 6 settembre, si concluderanno nella mattina di venerdì 17 settembre. A Seravezza le aree interessate sono quelle di via Roma e di piazza Carducci. A Querceta invece le operazioni di pulizia interessano via Aurelia, (fino a piazza Alessandrini, ambo i lati), la parte interna di piazza Pertini, via Versilia, piazza Pellegrini, via I Maggio, via Fratelli Rosselli (esclusa pavimentazione sotto i grattacieli), piazza Matteotti, via Federigi (da via Rosselli a via Aurelia).