Decoro urbano e sicurezza, potature in corso a Fiumetto

Proseguono gli interventi di restyling sul territorio comunale di Pietrasanta.

In corso, in questi giorni, la potatura delle alberature che delimitano la ciclopista lungo viale Apua, a Marina di Pietrasanta.

Attività di “manutenzione ordinaria” programmata dall’amministrazione comunale per mantenere il territorio sicuro e accogliente e prepararlo, con le tempistiche adeguate, alla stagione turistica.