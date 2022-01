DECEDUTO PER MALORE IN STRADA A MASSAROSA

Un uomo di 35 anni, Antonio Campanaro, di Massarosa,

e’ deceduto in strada a Massarosa in via Viottolo verso Massaciuccoli (non si sanno cause esatte,

comunque sicuramente malore).

Arrivati su posto ambulanza infermieristica e poi, un minuto dopo, automedica.

I sanitari hanno provato a rianimare l’uomo ma non c’è stato niente da fare. Sul posto anche i carabinieri.