DECEDUTA A SEGUITO DI INCIDENTE STRADALE

I Vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Empoli, sono intervenuti alle ore 16:25 nel comune di Montelupo Fiorentino in Via Virgilio Rovai, per soccorrere una persona che è rimasta sotto una vettura a seguito di un incidente stradale.

I Vigili del fuoco giunti sul posto hanno alzato l’autovettura con l’utilizzo di cuscini di sollevamento ad aria estraendo una donna del 1967 non cosciente, e affidata immediatamente al medico del 118 per le manovre di rianimazione al terme delle quali ne ha purtroppo constato il decesso. Per quanto riguarda il conducente dell’auto é stato rianimato dal medico del 118.

Ps. Non abbiamo informazioni sull’esito del conducente dell’auto.