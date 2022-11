“DE-SCRITTI D’AUTORE”: IL SECONDO INCONTRO GIOVEDÌ 10 NOVEMBRE

ALTOPASCIO, 9 novembre 2022 – Una storia che parla di Barcellona, di incontri casuali, di cambiamenti: il libro “Il nostro angolo in riva al mare” di Gaia Stefanini sarà il protagonista del secondo appuntamento di “De-scritti d’autore”, la rassegna letteraria promossa dal Comune di Altopascio.

L’appuntamento è domani, giovedì 10 novembre, alle 18.30, in sala Mediateca (piazza Ospitalieri). Nel suo racconto, Stefanini presenta la storia di Beatrice che sceglie di trasferirsi a Barcellona per scappare dai suoi demoni. Qui scoprirà che un incontro voluto dal destino potrà cambiarle per sempre la vita. Troverà la felicità? Riconquisterà la fiducia in se stessa e negli altri? Non resta che scoprirlo.

La rassegna “De-scritti d’autore” promuove la cultura e il piacere della lettura partendo dalla valorizzazione dei molti autori locali. Un’occasione per conoscere nuovi, ma già grandi, talenti e stimolare il confronto e il dialogo.

L’ingresso è libero e gratuito.