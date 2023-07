davanti al pontile Vittoria di Lido di Camaiore, secondo appuntamento con il ritrovato Lidofestival

LidoFestival artisti di domani

MERCOLEDI 12 LUGLIO

Mercoledi 12 Luglio ore 21.30. Palco davanti al pontile Vittoria di Lido di Camaiore, secondo appuntamento con il ritrovato Lidofestival artisti di domani. Ancora una serata di divertimento, spensieratezza, musica, giochi e cultura. Poi la grande novità di questa edizione il concorso di bellezza dedicato ai Piedi. “Oh My Feet” I piedi più belli d’Italia. Chi affiancherà Michela Meini di Viareggio e Elvira Curato di Pontedera, le prime due che hanno staccato un biglietto per la serata finale di sabato 2 settembre. Per partecipare pagina instagram OMF Lido oppure telefonare associazione Balneari Lido di Camaiore o anche presentarsi al palco di Lidofestival. Gli artisti di domani di questa seconda serata sono Claudio Orlandi e Adriano Coppedè, chitarra classica e voce. Colonna sonora umana sarà Dino Mancino. Performance artistiche di Alfio Bichi e il collegamento mare monti non a discorsi, ma concretamente con la presenza di tre comuni della Garfagnana e precisamente Villa Collemandina, Pieve Fosciana e Castiglione di Garfagnana. Direzione artistica e conduzione Fabrizio Diola. Un particolare ringraziamento ai fornitori partner delle serate di LidoFestival e precisamente: BVLG la banca del nostro territorio, PAMGEL fornitore importante di food, CENTRO IMPIANTI realtà di pronto intervento per impianti elettrici, idraulici, etc, MEGA’ fornitore broker di energia elettrica e Snack Bar Enoteca Il PINOLO.