“DANTE IN MUSICA”

“L’universo dantesco incontra Franz Liszt” – Nel Chiostro di Sant’Agostino a Pietrasanta l’originale iniziativa culturale e musicale dei pianisti Orietta Luporini e Luca Pieruccioni in occasione dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri mercoledì 21 luglio, ore 21.30.

Pietrasanta (Lu) _ Nell’ambito delle tante celebrazioni dantesche, “DANTE IN MUSICA – l’universo dantesco incontra Franz Liszt” è l’’originale iniziativa culturale e musicale dei pianisti Orietta Luporini e Luca Pieruccioni che si terrà mercoledì 21 luglio, ore 21.30 nel Chiostro di Sant’Agostino a Pietrasanta.

Organizzato dall’Associazione Musicale “Diafonia-Pietrasanta”, con la collaborazione del Comune di Pietrasanta, della Fondazione Versiliana, dell’Associazione “Musica Viva” e del Circolo Culturale “Fratelli Rosselli”, ed inserito come evento-ospite nel prestigioso Festival Internazionale “Pietrasanta in Concerto” “ Dante in Musica” è un recital pianistico in cui viene eseguita l’intera Dante – Symphonie, imponente poema sinfonico per orchestra e coro femminile che Liszt scrisse nel 1858 e che Arthur Hahn ha trascritto in maniera estremamente accurata per pianoforte a quattro mani.

In quest’occasione, durante il concerto, verranno proiettate le illustrazioni di Gustave Doré (Strasburgo, 6 gennaio 1832 – Parigi, 23 gennaio 1883), geniale pittore e incisore francese che illustrò la Divina Commedia mediante la tecnica dell’incisione: le immagini accompagneranno i momenti significativi della partitura musicale, descrivendo figurativamente gli episodi a cui Liszt si è ispirato: la selva oscura, Caronte, Paolo e Francesca, il ritorno a riveder le stelle… Due studentesse appassionate di letteratura e teatro, Marika Benedetti e Andrea Giordano, leggeranno passi tratti dalla Commedia, inerenti alla Dante Symphonie, coordinate dalla Prof.ssa Isabella Morabito. Questo evento viene ad assumere perciò un valore plurimo, in cui Letteratura, Musica ed Arti Visive si fondono offrendo al pubblico la possibilità di fruire realmente e attivamente della bellezza di questa composizione che raramente viene inserita nelle programmazioni concertistiche.

“Dante in Musica” viene presentato dal vivo dal duo pianistico Luporini – Pieruccioni per la prima volta in Europa a Pietrasanta, dopo aver esordito in streaming per l’Istituto Italiano di Cultura a Bucarest, il 25 marzo scorso in occasione del Dante Dì e quindi trasmesso da Radio Romania International e da Radio Dante a Cambridge.

Per il suo intrinseco valore culturale, ha ottenuto il patrocinio del Pontificio Consiglio della Cultura ed è stato trasmesso da Radio Vaticana.

Il prossimo autunno verrà eseguito presso le Sale Apollinee del Teatro “La Fenice” di Venezia.

Per informazioni 0584 795500 www.versilianafestival.it