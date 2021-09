Danone Nutricia dispone il richiamo volontario di tre lotti di un integratore

Danone Nutricia dispone il richiamo volontario di tre lotti di un integratore. Ancora un richiamo alimentare causato dall’ossido di etilene oltre i limiti consentiti. Coinvolti i supermercati COOP e le farmacie

A quasi un anno dai primi ritiri in Italia, ancora un nuovo richiamo precauzionale e volontario dovuto all’ossido di etilene presente in uno degli ingredienti, un pesticida pericoloso per la salute. L’ultimo prodotto ritirato dal commercio a TITOLO ESCLUSIVAMENTE PRECAUZIONALE segnalato sul sito della catena dei supermercati COOP sono tre lotti di Fortifit Muscoli e Ossa Mirtilli 7 bustine a causa del rischio chimico.

La denominazione di vendita esatta del prodotto interessato dal richiamo è “Fortifit Muscoli e Ossa Mirtilli 7 bustine (147 g – bustine 21 g)” da consumarsi preferibilmente entro: 17/02/2023. Il marchio di identificazione è “Nutricia” prodotto da S.I.I.T, con sede dello stabilimento in via Ariosto n 50 a Trezzano sul Naviglio, in provincia di Milano. I lotti di produzione sono MU383, MU384 e MU385. La data di scadenza o termine minimo di conservazione del lotto è il 07/2022, mentre l’unità di vendita è rappresentata da 40 capsule, codice a barre EAN: 8054247280024. Il motivo del richiamo è un rischio chimico ovvero la presenza di ossido di etilene che supera i limiti ammessi dalla legge in uno degli ingredienti. Per precauzione, Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” raccomanda di non consumare il prodotto.

I clienti che siano in possesso del prodotto appartenente al lotto di cui sopra, sono invitati a rispedire il prodotto presso la farmacia o altro punto vendita presso il quale è stato acquistato e potranno ottenere una confezione di prodotto in sostituzione. L’azienda ha tenuto a precisare nell’avviso di richiamo che: “La non conformità è limitata ai lotti indicati e alla scadenza indicata. Tutti gli altri lotti dello stesso prodotto o altri prodotti della stessa linea Fortifit sono da considerarsi regolari ed idonei alla vendita. L’attenzione verso i consumatori e la qualità dei propri prodotti sono una priorità per Danone Nutricia SpA. Chiediamo pertanto la Vostra gentile collaborazione per accantonare il prodotto sopra indicato presente nei Vostri magazzini / punti vendita e riporlo in luogo dedicato, identificandolo come: Prodotto non disponibile alla vendita.” Il prodotto è incluso nel Registro degli integratori del Ministero della Salute.