Danni e allagamenti in tutta la piana

Particolarmente colpita la zona Ovest con numerosi interventi da parte dei vigili del fuoco per rimuovere piante che si sono abbattute sulla sede stradale. Un albero è caduto anche sulla carreggiata est dell’autostrada Bretella, sfiorando un’auto che è riuscita ad evitarlo all’ultimo momento. Ma anche la periferia lucchese ha risentito della bomba d’acqua con numerosi allagamenti in quartieri come San vito, dove via Sardegna è diventata una sorta di torrente.Ad Altopascio la violenza della pioggia unita al vento ha provocato il cedimento della pietra serena dell’architrave della porta d’ingresso della chiesa, i cui frammenti, fortunatamente, non hanno colpito nessuno. Ma è stato un po’ tutto il territorio della piana a risentire della violenza del temporale, la cui durata, fortunatamente, è stata estremamente limitata.