Danneggiamenti e furti a Lucca: la Polizia denuncia due persone.

Da alcuni giorni si registrano episodi di danneggiamenti e furti in centro storico. Attraverso servizi mirati di prevenzione, le volanti della Questura di Lucca hanno fermato, ieri sera, due stranieri di 20 e 16 anni senza fissa dimora che si sono resi autori di danneggiamento e furto presso un distributore automatico di bevande in via San Girolamo.

Le volanti della Polizia di Stato, nonostante il tentativo dei due di far perdere le loro tracce, dividendosi, sono riuscite comunque a bloccarli, uno nei pressi della stazione ferroviaria e l’altro nei pressi del baluardo San Colombano. La visione delle telecamere ha permesso di confermare il quadro accusatorio. Sono stati pertanto denunciati per furto aggravato in concorso. Sulla persona di uno dei due (il 20enne), sono stati anche rinvenuti tre grammi di sostanza stupefacente per uso personale per la quale si è proceduto a denuncia ai sensi dell’art. 75 DPR 309/90.