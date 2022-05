Daniele Marchi: estendiamo il sistema delle piste ciclabili.

Crediamo sia utile avere una visione di sviluppo territoriale omogenea, per questo riteniamo che il sistema delle piste ciclopedonali, debba essere esteso anche a Ponte a Moriano, ridimensionando la carreggiata, portandola a zona 30, così da riqualificare l’intera borgata. La pista si ricongiungerebbe con il tratto già esistente in zona Manichino, per riuscire sul Brennero di fronte all’ingresso con la cava e seguitare sopra il poggio, fino a raggiungere il futuro ponte sul Serchio, con la possibilità di percorrerlo e immettersi su via di Camaiore oppure proseguire dall’area Cantiere Giovani, fino a Via Matteo Civitali. Nella parte a Nord con uno studio di fattibilità, eliminare il passaggio a livello, con un sottopasso, per poter raggiungere, la zona di Vinchiana e superarla fino a incontrare il Piaggione, ricollegandolo come di diritto a Lucca.