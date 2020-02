Damiano Simonetti responsabile relazioni esterne “Lega Salvini Premier ” si congratula con i volontari per l’impegno messo nelle adozioni dei cani

“Ho appreso la bella notizia- afferma Simonetti- che i cani presenti nel canile di Diecimo” le Selvette” sono stati tutti adottati.

Mi congratulo con le volontarie di ” Amalo Onlus” che hanno preso l’impegno a fargli trovare casa, evitando di portarli in un luogo molto distante e che a sua volta avrebbe comportato un forte e brusco cambiamento negli animali , già sofferenti per il distacco subito dalla loro famiglia di origine, ma mi congratulo anche con coloro che hanno sostenuto l’idea (dell’adozione) per aiutare nostri amici a 4 zampe in poco tempo (associazioni, cittadini…)condividendo annunci e spargendo la voce, poiché ritengo che il servizio canile è una risorsa importante per il nostro territorio non a caso è previsto sia dalla legge Nazionale e sia Regionale.

Ha fatto piacere a me e al commissario Luigi Pellegrinotti, che i nostri consiglieri (Lega Salvini Premier) Yamila Bertieri e Pietro Tosi hanno discusso un’interpellanza a riguardo presso le sedi dei propri comuni, Borgo a Mozzano e Pescaglia.

Mi congratulo soprattutto con il gruppo di Opposizione “Orgoglio Comune”, a cui fa parte Yamila Bertieri, poiche è stato fin da subito a favore del canile di Diecimo e contrario alla sua chiusura proponendo anche “il bonus cani”, un incentivo economico a sostegno delle famiglie che avrebbero adottato un cane e che poteva essere erogato sotto forma di buoni da spendere in generi alimentari e/o cure veterinarie.

Molti comuni della Toscana lo hanno attuato applicandolo attraverso sconti su tasse comunali.

Mi stupisce- prosegue Simonetti- che questa bella idea non sia stata presa in considerazione, anche se il bando, con scadenza a metà gennaio, è stato vinto dal canile Valdifiora Srl e Valdifiora Coop con sede a Buggiano e Pescia, molto distante sia dal territorio della Mediavalle e soprattutto dal territorio Garfagnino.

Mi auguro, essendo originario di Borgo a Mozzano, che tale servizio (canale e cattura randagi) ritorni ad essere presente e funzionante sul territorio”.